На півдні за добу мінуснули 140 загарбників.

На Оріховському та Херсонському напрямках російська армія продовжує штурми позицій ЗСУ, але зазнає втрат. За минулу добу знищено багато техніки противника, зокрема спостережний комплекс "Муром" та 13 гармат.

"Ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій, проте не досяг успіху", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 17 штурмів, з них 13 - в районі Старомайорського, 2 - в районі Роботиного, по одному - поблизу Новоданилівки та Вербового. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 5 безуспішних штурмів.

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Сили оборони надалі завдавали вогневого ураження по місцях дислокації противника, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 140 осіб. Також ворог втратив 54 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

2 танки;

13 гармат;

міномет;

2 станкових автоматичних гранатомети "Полум’я";

25 одиниць авто-бронетехніки;

4 розвідувальні БпЛА;

станція радіоелектронної боротьби;

комплекс відеоспостереження "Муром-М";

камера відеоспостереження;

3 аерофотостанції;

човен.

Знищено 2 польові пункти боєпостачання, місце зберігання ПММ та спостережний пункт.

В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 222 розвідувальних БпЛА противника. Вчора ворог завдав ракетного удару з тактичної авіації крилатою ракетою в напрямку Криворіжжя, яку сили протиповітряної оборони знищили у повітрі. Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 268 FPV-дронів, 15 ударні БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 359 осколкових боєприпасів. Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та 9 населених пунктах Херсонщини загинула цивільна особа, ще 3 поранено. Пошкоджено приватні житлові будинки господарські споруди, об’єкт комунальної інфраструктури. Унаслідок підриву ворожого вибухового предмету поблизу Музиківки поранена дитина 11-річна дитина та чоловік похилого віку.

На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади, на Дніпропетровщині агресор застосував FPV-дрони та обстріляв артилерією Нікопольщину, Мирівську, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Унаслідок поранена цивільна особа, пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди, інфраструктурний об’єкт, гараж, цивільний автомобіль та лінії електропередачі. На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 9 населених пунктів. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Також йдеться, наразі ворожі кораблі на чергуванні у Чорному морі не спостерігаються.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ворог напередодні, 10 травня, не полишав спроб вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій, проте не досяг успіху.

Наразі у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

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