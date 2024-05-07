До перевірки залучається ескадрилья штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази і 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ОТРК "Іскандер-М".

У Білорусі проведуть раптову перевірку сил і засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї, заявив міністр оборони режиму Олександра Лукашенка Віктор Хренін.

"Відповідно до розпорядження Президента Республіки Білорусь у Збройних Силах проводиться раптова перевірка засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї", - ідеться в заяві.

За словами Хреніна, розпорядження про перевірку надійшло від головнокомандувача країни у вівторок, 7 травня.

Відео дня

До перевірки залучають ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази і 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ОТРК "Іскандер-М". У навчаннях також візьме участь підрозділ 336-ї реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М".

Зазначалося, що під час перевірки буде "перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами". Зокрема, буде відпрацьовано питання подачі спецбоєприпасів у військові частини, та їх завантаження на пускові установки (підвіска на літаки).

У рамках перевірки було здійснено перебазування частини сил і засобів авіації на запасний аеродром. Як пише "Беларускі гаюн", сьогодні щонайменше 2 штурмовики Су-25 здійснили переліт з аеродрому базування ("Ліда") на аеродром "Мачулищі". Також заплановано виведення підрозділів, озброєних комплексами "Іскандер-М" і "Полонез-М" у позиційні райони.

Ядерні навчання РФ - деталі

Генштаб ЗС РФ почав підготовку ядерних навчань недалеко від кордону з Україною. Крім безпосередньо ракетних підрозділів, задіяні також військово-повітряні та військово-морські сили.

У заяві Міноборони Росії йдеться, що навчання покликані "підвищити готовність нестратегічних ядерних сил Росії до ведення бойових дій" і є відповіддю на "провокаційні заяви та погрози з боку західних чиновників".

Навчання, як повідомляється, відбудуться найближчим часом, проте точна їхня дата не називається. Задіяні в навчаннях підрозділи займатимуться "практичним відпрацюванням питань, пов'язаних із підготовкою та застосуванням нестратегічної ядерної зброї".

Вас також можуть зацікавити новини: