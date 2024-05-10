Об'єкт розташований за 120 миль на північ від українського кордону на військовому складі поруч із містом Осиповичі.

Росія будує в центральній Білорусі об'єкти, в яких можуть розміщуватися ядерні боєголовки. Якщо Росія дійсно перевезе зброю в це місце, це буде перший раз, коли вона зберігає її за межами країни після розпаду Радянського Союзу.

У Росії є ядерні боєголовки на власній території, розташовані недалеко від України і країн НАТО, але, розміщуючи деякі з них у Білорусі, Кремль, схоже, намагається підкреслити свою ядерну загрозу і зміцнити свої сили ядерного стримування.

The New York Times проаналізувала супутникові знімки і фотографії, а також поговорила з експертами з ядерної зброї та контролю над озброєннями, щоб відстежити нове будівництво, яке почалося в березні 2023 року.

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Об'єкт розташований за 120 миль на північ від українського кордону на військовому складі поруч із містом Осиповичі. Деякі з нещодавно побудованих там споруд мають особливості, унікальні для ядерних сховищ на базах всередині Росії. Наприклад, нова, особливо охоронювана територія оточена трьома рівнями огорожі на додачу до наявного периметру безпеки всієї бази. Ще однією характерною ознакою є критий навантажувальний майданчик, з'єднаний з чимось, схожим на прихований підземний бункер радянських часів.

Ганс Крістенсен із Федерації американських учених заявив, що ядерні розробки в Білорусі "схоже, покликані нервувати найсхідніші країни-члени НАТО, але не дадуть Росії нової значної військової переваги в регіоні".

Не існує єдиного визначення тактичної ядерної зброї на відміну від стратегічної зброї великої дальності. Однак Росія визначає тактичну зброю як зброю з дальністю дії до 300 кілометрів (близько 186 миль). Оскільки ядерні програми настільки секретні, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки, - і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне.

Ядерні боєголовки зазвичай зберігаються поруч із військовими базами, що мають можливість доставити цю зброю. Передбачуване ядерне сховище розташоване в тому ж місті, що й білоруські ракети "Іскандер", які можуть використовуватися для запуску ядерних або звичайних боєголовок. Росія поставила "Іскандери" в Білорусь у 2022 році.

У 2023 році, коли на базі Осиповичі було зведено нові огорожі, щоб створити зону підвищеної безпеки, було реконструйовано криту територію, зокрема майданчик для навантаження вантажівок, у якого тепер є новий дах, що захищає будь-яку діяльність від спостереження зверху. Ці реконструкції відповідають конструкціям, які можна побачити на інших колишніх радянських сховищах ядерних матеріалів.

Вільям Мун, незалежний консультант і колишній співробітник Агентства зі зменшення оборонної загрози Пентагону, розповів, що конструкція модернізації Осиповичів з потрійною огорожею, одним головним входом і запасним виходом нагадує російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив особисто. Мун, який працював із Росією над безпекою ядерних боєголовок, сказав: "Коли ми працювали над їхніми стандартами, вони вимагали б третього рівня огорожі".

Він сказав, що крім додаткової безпеки він також очікує окремого житла для російської військової частини, яка продовжує контролювати ядерні боєголовки. Три нові будівлі, які, судячи з усього, призначені або для адміністративного використання, або для казарм, було зведено на вході в депо, а ще одна територія наразі зноситься бульдозерами.

У 2023 році на в'їзді в зону потрійної огорожі було додано контрольно-пропускний пункт - крита зона огляду поруч із вартовим приміщенням. За словами Майкла Дуйцмана, за останні два десятиліття ці типи конструкцій стали невід'ємною частиною ядерних об'єктів у Росії.

Це "унікальна особливість, яку не можна побачити на інших російських базах", сказав він.

В останні тижні почалося будівництво, можливо, нових будівель. "Деталі поки незрозумілі, але будівництво явно вступило в нову фазу", - сказав Крістенсен.

Для захисту об'єкта також було задіяно систему ППО. Спочатку він був помічений замаскованим у середині 2023 року, зокрема завдяки радіолокаційним супутниковим знімкам, наданим космічною компанією Umbra. З вересня одна з машин ППО дислокується в полі приблизно за милю від бункера.

Осиповичі - частина ядерної історії. Той самий об'єкт, який сьогодні будує Росія, ймовірно, використовувався для зберігання ядерної зброї під час Холодної війни.

Розсекречені супутникові фотографії об'єкта Осиповичі, зроблені американською розвідкою під час Холодної війни, схоже, демонструють ці дві функції. Вважалося, що південна частина призначалася для звичайних озброєнь, з галявинами і безліччю складських приміщень. В окремій, вкритій деревами північній частині видно чотири бункери, а далі на північ - обнесений стіною комплекс - саме те місце, де можна побачити нинішню споруду.

Ядерні навчання РФ і Білорусі

Минулого тижня і Росія, і Білорусь зробили заяви щодо навчань із використання ядерної зброї. У понеділок Кремль заявив, що проведе військові навчання з військами, що базуються поблизу України, для тренування можливого застосування тактичної ядерної зброї. У вівторок міністр оборони Білорусі повідомив державним ЗМІ, що почалася перевірка сил "Іскандерів" та інших систем доставки ядерної зброї.

Коментарі Росії одразу ж викликали засудження з боку США і НАТО за "безвідповідальну риторику".

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