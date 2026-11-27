Атомний підводний човен "Пермь" офіційно увійшов до складу Північного флоту РФ.

Військово-морський флот РФ отримав новий підводний човен – атомний крейсер "Пермь". Він увійде до складу Тихоокеанського флоту. Це п'ятий крейсер проєкту "Ясень-М", який було поставлено флоту за останні 6 років.

Російський диктатор Володимир Путін, якого процитували російські пропагандистські ЗМІ, очікує, що до 2030 року суднобудівний завод "Севмаш" передасть флоту п’ять ракетоносців, у тому числі три підводні човни проєкту "Ясень-М".

Озброєння "Ясен-М"

Підводний човен може нести всі види крилатих ракет морського базування, а також гіперзвукові ракети "Циркон".

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За наявними даними, на таких підводних човнах встановлено десять торпедних апаратів калібру 533 мм. Там розташовано вісім вертикальних ракетних шахт, у кожній з яких розміщуються ракети "Онікс", "Калібр" і "Циркон".

Будівництво підводних човнів "Ясень-М" у РФ

Нагадаємо, що на озброєнні в РФ перебувають чотири підводні човни проєкту "Ясень-М" – це "Казань", "Новосибірськ", "Красноярськ" та "Архангельськ". Цього літа на верфях у РФ заклали ще один – крейсер "Мурманськ".

Також влітку відбувся технологічний етап виведення з елінгу (спуску зі стапеля – ред.) ще одного підводного човна цього проєкту – "Ульяновськ". У грудні наступного року його планують передати флоту.

Додамо, що це найсучасніші ударні підводні човни Росії. Вони становлять серйозну загрозу завдяки своїй прихованості та універсальному озброєнню, що дозволяє вражати як морські, так і наземні цілі на великій відстані.

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