Росія почала будувати одну зі своїх найпотужніших багатоцільових атомних субмарин (фото)

Підводні човни проєкту 885 "Ясень" є найнебезпечнішими російськими багатоцільовими субмаринами.

17 червня на підприємстві Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) "Севмаш" відбулася церемонія закладання багатоцільового атомного підводного крейсера "Мурманськ" проєкту "Ясень-М". Про це російська державна корпорація повідомила у своєму Telegram-каналі.

Наразі на озброєнні російського ВМФ перебувають чотири підводні човни проєкту "Ясень-М" - це "Казань", "Новосибірськ", "Красноярськ" та "Архангельськ". Окрім того, у складі російського флоту знаходиться субмарина базового проєкту "Ясень" - К-560 "Сєверодвінськ".

За словами росіян, сьогодні на різних етапах будівництва на підприємстві "Севмаш" перебувають ще кілька атомних підводних крейсерів проєкту "Ясень-М". Раніше спущена на воду субмарина К-572 "Перм" проходить заводські ходові випробування.

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Підводні човни проєкту 885 "Ясень"

Багатоцільові атомні підводні човни проєкту 885 "Ясень" (базова та модернізована версія - 885М) - це найсучасніші ударні субмарини Росії. Вони становлять серйозну загрозу через свою скритність та універсальне озброєння, яке дає змогу вражати як морські, так і наземні цілі на великій відстані.

За наявними даними, на підводних човнах проєктів 885 "Ясень" та 885М "Ясень-М" встановлено десять торпедних апаратів калібру 533 мм, розташованих під кутом по борту в районі огорожі висувних пристроїв.

За огорожею знаходяться вісім вертикальних ракетних шахт, у кожній з яких розміщуються ракети "Онікс", "Калібр" та "Циркон".

Останній комплекс самі росіяни називають "гіперзвуковим". Заявлена швидкість ракети сягає 8-9 Махів (близько 9000-11000 км/год). Операційну дальність "Циркону" оцінюють у 600-1000 км.

Російський флот - інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що російський крейсер "Адмірал Нахімов" розпочав завершальний етап випробувань після ремонту та глибокої модернізації.

Крейсер належить до числа найбільших бойових кораблів у світі. Його водотоннажність перевищує 25 тисяч тонн. Корабель оснащений ядерною енергетичною установкою.

За наявною інформацією, під час модернізації "Адмірал Нахімов" мав бути оснащений 80 універсальними пусковими установками УКСК 3С14, призначеними для застосування різних типів озброєння, зокрема, ракет типу "Циркон".

Нагадаємо також, що Росія почала будувати один зі своїх найбільших багатоцільових кораблів. Зокрема нещодавно на суднобудівному заводі "Північна верф" відбулася церемонія закладення нового фрегата проєкту 22350 "Адмірал флоту Громов".

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