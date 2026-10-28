Одна з найпотужніших атомних субмарин Росії запустила міжконтинентальну балістичну ракету

Підводний човен проєкту 955А запустив нову ракету Р-30 "Булава-30".

Російська стратегічна атомна субмарина "Генералісімус Суворов" проєкту 955А "Борей-А" здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава". Про це повідомила "Об'єднана суднобудівна корпорація".

"Екіпаж атомного підводного ракетного крейсера стратегічного призначення "Генералісімус Суворов" проєкту 955А "Борей-А" Тихоокеанського флоту РФ відповідно до плану бойової підготовки здійснив пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Булава" по полігону Чижа в Архангельській області", – зазначила корпорація у своєму Telegram-каналі.

Ракету запустили з підводного положення в акваторії Охотського моря. За даними російської сторони, бойові блоки в розрахунковий час "досягли визначеного району полігону".

Підводний ракетний крейсер "Генералісімус Суворов" заклали на верфі ОСК "Севмаш" 26 грудня 2014 року. Він належить до модернізованої серії підводних човнів проєкту "Борей-А" (955А).

Кораблі проєкту 955А є найпотужнішими стратегічними субмаринами Росії. Вони належать до четвертого (останнього на сьогодні) покоління атомних підводних човнів.

Усього у складі ВМФ РФ перебуває 8 стратегічних підводних крейсерів проєктів 955 та 955А. Ще кілька ракетоносців цього класу знаходяться на різних стадіях будівництва та випробувань.

Запуск ракети Р-30 – чому це важливо

Р-30 "Булава-30" (3М30) має критичне значення для Росії, оскільки вона є основою морського компонента її стратегічних ядерних сил. Це головне озброєння підводних човнів проєкту 955/955А.

Росія надає пріоритет підтриманню та оновленню ядерної тріади (наземні шахти, стратегічна авіація та атомні підводні човни). Р-30 замінює застарілі морські ракетні комплекси радянських часів, ресурс яких швидко скорочується.

За даними з відкритих джерел, максимальна дальність ракети становить 9300 км. Стартова маса – 36,8 тонн. Передбачається, що "Булава" може нести 6–10 бойових блоків індивідуального наведення потужністю 100–150 кт кожен, які можуть маневрувати за рисканням і тангажем.

Російський флот – інші новини

Нещодавно на Амурському суднобудівному заводі (входить до складу Об’єднаної суднобудівної корпорації) спустили на воду новий багатоцільовий бойовий корабель – корвет "Грозний", побудований за проєктом 20380.

Він є п’ятим серійним корветом проєкту 20380, який будують на Амурському суднобудівному заводі за проєктом, розробленим конструкторським бюро ОСК "Алмаз".

Ще раніше на потужностях Середньо-Невського суднобудівного заводу спустили на воду новий морський тральщик "Семен Агафонов". Він став 12-м кораблем великої серії тральщиків, у межах якої планують побудувати 24 кораблі.

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