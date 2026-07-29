Росія представила багатоцільову атомну субмарину нового покоління 'Ульяновськ' (фото)

"Ульяновськ" належить до четвертого, останнього на сьогодні покоління субмарин.

28 липня на російському підприємстві "Севмаш" відбулася церемонія виведення з елінгу багатоцільового атомного підводного човна проєкту "Ясень-М", який отримав назву "Ульяновськ". Фотографії субмарини оприлюднила "Об'єднана суднобудівна корпорація".

Передати човен флоту планують у грудні наступного року. Відомо, що "Ульяновськ" проходитиме службу у складі Північного флоту.

Зараз у Військово-морському флоті РФ несуть службу головний підводний крейсер проєкту "Ясень" – "Сєвєродвінськ", а також ще чотири човни проєкту "Ясень-М" – це "Казань", "Новосибірськ", "Красноярськ" та "Архангельськ".

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Ще кілька субмарин цього проєкту перебувають на різних етапах будівництва. Трохи більше місяця тому, 17 червня 2026 року, на стапелі "Севмаша" заклали дев'ятий атомний підводний крейсер серії "Ясень-М", який отримав назву "Мурманськ".

Підводні човни проєкту 885 "Ясень" – довідка

Багатоцільові атомні підводні човни проєкту 885 "Ясень" (базова та модернізована версія 885М) вважаються найсучаснішими ударними субмаринами Росії. Вони становлять значну загрозу завдяки високій скритності та універсальному озброєнню, здатному уражати як морські, так і наземні цілі на значних відстанях.

За наявною інформацією, підводні човни проєктів 885 "Ясень" і 885М "Ясень-М" оснащені десятьма торпедними апаратами калібру 533 мм.

Вони розміщені по бортах під кутом у районі огорожі висувних пристроїв. Позаду огорожі розташовані вісім вертикальних пускових шахт, кожна з яких може вміщувати ракети "Онікс", "Калібр" або "Циркон".

Останню росіяни називають "гіперзвуковою". За заявами РФ, "Циркон" може розвивати швидкість до 8–9 Махів, що відповідає приблизно 9000–11 000 км/год. Заявлена дальність польоту ракети становить від 600 до 1000 км.

Військово-морський флот Росії – інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що російський атомний крейсер "Адмірал Нахімов" розпочав фінальний етап випробувань після тривалого ремонту та масштабної модернізації.

Крейсер входить до числа найбільших бойових кораблів світу. Його водотоннажність перевищує 25 тисяч тонн.

У межах модернізації корабель мав отримати 80 універсальних пускових установок УКСК 3С14. Вони призначені для застосування різних типів ракетного озброєння, зокрема "Цирконів".

Росія також продовжує розширювати свій військово-морський флот за рахунок нових кораблів. Цього року відбулася церемонія закладення фрегата проєкту 22350 "Адмірал флоту Громов".

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