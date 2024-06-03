Розробник 'Баби Яги': ‎З теперішніми технологіями росіян два роки тому вигнали б за тиждень

Україна активно використовує проти росіян новий тип ударних БПЛА, який змінив уявлення про сучасні бойові дії.

Перші нічні "бомбардувальники" типу "Баба Яга" створили з підручних засобів, однак навіть вони були здатні літати приблизно на 5 км. Цього виявилось достатньо щоб завдати великих втрат росіянам. Детально про розробку та застосування нового типу БПЛА розповіла Українська правда.

Ідея щодо бойового використання великих сільськогосподарських дронів з'явилася одразу після початку повномасштабного вторгнення.

"РЕБу тоді російського взагалі не було. Якби нам наші теперішні технології два роки назад, то в росіян не було би просто жодного шансу. Їх би звідси випинали за тиждень", – говорить один з розробників дрону Nemesis. Відео дня

Навесні 2022-го прийшла ще одна команда, яка створила коптер Vampire. Розробники Nemesis обрали для свого дітища систему супутникового зв'язку Starlink, у той час як розробники Vampire зосередились на створенні повністю автономного безпілотника.

З часом вдалось суттєво підвищити дальність дії БПЛА. Зараз Vampire має дальність 22 км (в майбутньому вона має збільшитись ще). Це дозволяє вражати цілі далеко в тилу ворога: зокрема, зенітні системи типу "Бук". Нещодавно Nemesis знищив російський комплекс РЕБ "Борисоглебск" за 200 млн доларів.

Ціну одного багаторазового дрону можна порівняти з ціною ракети до ПТРК. Втім, на відміну від оператора ПТРК, оператор безпілотника може знаходитись за багато кілометрів від ворога та не настільки сильно ризикувати своїм життям. Повідомляється, що деякі борти виконали вже більше 200 місій.

Окрім бомбардування ворога на передньому краї та в тилу, "Бабу Ягу" використовують і для інших цілей. Зокрема, для мінування та гуманітарних місій (з таких БПЛА можна скидати ліки, воду, їжу та інше).

"Бабу Ягу" можна використовувати вдень, однак у цьому випадку вона стає вразливою через великі розміри. В середньому за своє життя такий БПЛА робить приблизно 10 вильотів та встигає вразити 2 – 3 одиниці техніки росіян. Вже зараз на рахунку Nemesis 158 танків та безліч іншої техніки.

Реакція ворога на "Бабу Ягу"

Росіяни визнають, що Україна досягла значних успіхів у модернізації БПЛА такого типу. За словами екс-керівника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, наша країна збільшила радіус дії та рівень непомітності таких БПЛА.

Як би там не було, поява Nemesis або Vampire викликає у росіян паніку. Один з російських військових навіть заявив, що українці нібито "викрадають" поранених за допомогою таких дронів.

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