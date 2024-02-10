Експерти припускають, що реактивні снаряди до цієї установки росіянам постачає Північна Корея.

Росіяни застосовують на фронті рідкісну систему залпового вогню "Чебурашка". Снаряди до неї, ймовірно, постачає Північна Корея, пише військово-аналітичне видання Defense Express.

Днями російські пабліки опублікували свіжі кадри застосування цієї установки, ймовірно, десь на Сході України. Як зазначають фахівці, до повномасштабного вторгнення РФ "Чєбуршки" стояли на озброєнні "1-го армійського корпусу", тобто бойовиків "ДНР". Пропагандисти стверджували, що це "кустарний" виріб самих сепаратистів.

За час повномасштабної війни про "Чєбурашку" публічно згадували лише раз – у серпні 2022 року, коли з’явилося повідомлення про поставку на фронт ще двох таких машин. Їхня загальна кількість не розкривається, але фахівці припускають, що йдеться про виробництво в одиничних кількостях.

Куди цікавішим є момент із технічними характеристиками "Чєбурашки". Самі росіяни стверджують, що калібр установки – 217 мм, але фахівці кажуть, що насправді там 240 мм.

"Цей калібр для армії РФ не є стандартним, 240-мм мала хіба що система БМ-24 "родом" ще з 1950-х років, і тут можна сумніватись, що на складах армії РФ до наших днів збереглись відповідні боєприпаси. Натомість можемо звернути увагу на те, що одразу цілу лінійку РСЗВ під калібр 240-мм має армія КНДР – ті самі БМ-24 і системи під індексами M-1985 M-1989 та M-1991", – пише Defense Express.

Що стосується дальності стрільби, то вона становить 10 кілометрів. Загалом установка має 64 направляючі для ракет, але, як видно на відео, постріли відбуваються не стільки залпом, а швидше просто по черзі та ще й з солідним інтервалом.

Російська зброя на фронті в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, авіація РФ провалила своє головне завдання у війні і зазнає великих втрат. За словами аналітиків, маючи велику чисельну перевагу, росіяни так і не здобули панування в повітрі, втратили багато техніки.

Також ми розповідали, що окупанти розконсервували рідкісні гармати М-46 нестандартного калібру. Снаряди до цих гармат Росія може отримувати з КНДР.

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