На брухт пішло 15 російських гармат, міномет та склад боєприпасів.

На одному з напрямків слідом за кораблем "Москва" відправилось майже шість десятків російських загарбників. Як повідомили у Силах оборони півдня України, за минулу добу (станом на 7.00 суботи) ворог здійснив чотири невдалі штурми, але, зазнавши значних втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Своєю чергою підрозділи ЗСУ на лівому березі Дніпра завдали ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях та тилах.

Наразі отримано підтвердження, що на лівобережжі Херсонщини ліквідовано 57 окупантів. Також знищено 15 гармат противника, самохідну артилерійську установку, міномет, п’ять одиниць автомобільної техніки та човен.

"Знищено ще один ворожий склад боєприпасів", - розповіли у Силах оборони.

Йдеться, що за цей період ворог завдав два авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та чотирьох некерованих авіаційних ракет по Бериславу, Червоному Маяку і Кринкам на Херсонщині. Також окупанти не припиняють терор населення прифронтових регіонів – за минулу добу загарбники застосували 47 FPV-дронів, ударний БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА різних модифікацій 30 осколкових боєприпасів. Внаслідок одного з ударів FPV-дрона пошкоджено приватний будинок на Херсонщині.

Також ворог п’ять разів вдарив з артилерії по Херсону, обстріляв Ромашкове, Тягинку, Іванівку, Комишани, Токарівку, Білозерку і Кринки на Херсонщині, а також Очаків на Миколаївщині. Внаслідок артилерійських обстрілів загинула цивільна людина, ще п’ять поранено. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, гаражі, двоповерховий житловий будинок, господарську будівлю, лінії електропередач.

Бойові дії на Півдні України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні на лівобережжі на концерт Кобзона вирушила партія окупантів. На Херсонському напрямку російські загарбники застосували проти українців, зокрема, цивільних - понад сотню безпілотників-вбивць, та двічі намагалися вибити підрозділи ЗСУ з позицій, але зазнали поразки.

За бойову добу на лівому березі було ліквідовано 39 окупантів. Разом з "живою силою" на брухт пішли три реактивні системи залпового вогню "Град", три одиниці ракетно-артилерійського озброєння, п’ять мінометів, комплекс радіоелектронної боротьби та шість одиниць автомобільної техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: