Завдяки максимальній швидкості 85 км/год система HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію менш ніж за хвилину.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр привітала США с Днем незалежності та розповіла цікаві факти про роботу в Україні американських систем HIMARS. Поява цих комплексів в арсеналі українського війська в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських окупантів.

"Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи. Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS'и. Але так до сих пір нікого й не впіймали. Завдяки максимальній швидкості 85 км/год HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію менш ніж за 1 хв. Це дає змогу застосовувати її для тактики shoot-and-scoot (стріляй-та-тікай), що значно зменшує шанси бути виявленим та враженим ворогом", – наголосила Маляр у дописі в Телеграм.

Вона також навела декілька прикладів застосування HIMARS на війні в Україні:

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Високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ у місті Макіївка, коли, за різними даними, загинули від півсотні до 600 мобілізованих росіян.

Знищення бази окупантів в селі Праві Саги, поблизу Олешок.

За словами Маляр, системи HIMARS стали для українських військових реальною зброєю перемоги, оскільки "одна ракета – одна знищена ціль" — це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів.

"Дякуємо за незмінну підтримку, яка допомагає нам виборювати нашу свободу, знищувати ворога та захищати спільні цінності", – зазначила заступниця міністра.

Війна в Україні: актуальні новини

Російські окупанти вдарили по Первомайському Харківської області – били ракетою типу "Іскандер". Внаслідок атаки постраждали 38 людей, серед яких 12 дітей. 10-місячна дитина перебуває в реанімації, а найменшому постраждалому – всього 3 місяці.

Крім того, на тлі загрози теракту на Запорізькій АЕС було ухвалене рішення про посилення північного кордону України як особовим складом, так і бойовою технікою. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, там зводяться протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля і зміцнюється вся лінія оборони.

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