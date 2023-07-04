На кордоні будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля і зміцнюється вся лінія оборони, розповів генерал Наєв.

У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької АЕС було ухвалено рішення щодо посилення північного кордону України як особовим складом, так і бойовою технікою, повідомив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Робота в цьому напрямку не зупинялася з тих пір, як був вибитий ворог з півночі, і триває цілодобово. Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля і зміцнюється вся лінія оборони", - зазначив він.

За словами Наєва, українська розвідка працює "досить ефективно":

"Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію".

Загроза теракту на Запорізькій АЕС - актуальні новини

Як писав УНІАН, 3 червня Запорізьку АЕС вперше за 4 місяці підключили до резервної лінії електропередач. Але вже вночі станція втратила живлення з основної високовольтної лінії і перейшла на єдину резервну.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, президент України Володимир Зеленський своєю заявою про підготовку росіянами теракту на ЗАЕС фактично зірвав їхній план:

"Тепер їм набагато складніше буде його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, придумують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка добуде і його, і теж ми його витягнемо на світ білий".

Вас також можуть зацікавити новини: