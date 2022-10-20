РФ послабила вплив на Ізраїль в Сирії і змінила погляд Ізраїлю на допомогу Україні.

Росія перекинула з Сирії в Україну понад тисячу військових і систему протиповітряної оборони С-300, яку окупанти використовують для завдання ударів по українських містах.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на трьох високопоставлених джерел на Близькому Сході.

"Росія нещодавно передислокувала критично важливу військову техніку і війська з Сирії, за словами трьох високопоставлених чиновників з Близького Сходу, підкресливши, як її невпевнене вторгнення в Україну підірвало вплив Москви в інших країнах, і усунувши одну з декількох перешкод на шляху ізраїльської підтримки України", – пише видання.

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Офіційні особи надали NYT різні оцінки того, скільки російських військ було виведено з Сирії. Двоє з них сказали, що це два батальйони, або від 1200 до 1600 солдатів. Інше джерело вважає, що це число може бути набагато більшим. При цьому джерела погодилися з тим, що кількість бойових частин РФ в Сирії було скорочено.

Така передислокація техніки і військ відобразилася і на Ізраїлі. Повідомляється, що після початку війни в Україні російське військове командування приділяє набагато менше уваги угрупованню в Сирії. Так, Росія стала менше займатися військовою координацією з ізраїльтянами.

Видання пише, що хоча контроль над С-300 так і не був переданий сирійському уряду, ризик того, що він може бути використаний проти ізраїльських літаків, був основною причиною, через яку Ізраїль відхиляв українські запити на військову техніку з початку російського вторгнення в лютому.

"За словами трьох офіційних осіб, Росія в даний час вивела систему С-300 з Сирії, щоб підтримати своє вторгнення в Україну, зменшивши вплив Росії на Ізраїль в Сирії і змінивши погляди Ізраїлю на Україну", – підкреслили в NYT.

Військова допомога Україні: позиція Ізраїлю

Ізраїль запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози, але не надаватиме системи озброєння. За словами міністра оборони Ізраїлю Бенні Ганца, Єрусалим направив запит до Києва з проханням поділитися інформацією про потреби країни в системах протиповітряної оборони, і після отримання відповіді вони зможуть "допомогти в розробці рятувальної системи раннього попередження цивільного населення".

Радник глави МВС Антон Геращенко вважає, що Ізраїль спостерігає за геноцидом українського народу. Він переконаний, що іранські дрони, якими Росія зараз бомбить Україну, призначалися для Ізраїлю. Іран ніколи не приховував, що Ізраїль – ворог.

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