Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також висловився проти ідеї надання Україні зброї.

Ізраїль запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози, але не надаватиме системи озброєння.

Про це заявив у середу міністр оборони цієї країни Бенні Ганц під час брифінгу для послів країн-членів ЄС в Ізраїлі, пише The Jerusalem Post.

За словами міністра оборони, Єрусалим надіслав запит до Києва з проханням поділитися інформацією про потреби країни в системах протиповітряної оборони, і після отримання відповіді "ми зможемо допомогти в розробці рятувальної системи раннього попередження цивільного населення".

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"Наша політика щодо України не зміниться - ми будемо продовжувати підтримувати і стояти на боці Заходу, але ми не будемо надавати системи зброї. Ми попросили українців поділитися інформацією щодо їхніх потреб і запропонували допомогу в розробці рятувальної системи раннього попередження", - сказав він.

Але через те, що він назвав "обмеженнями" і "різноманітністю оперативних міркувань", він наголосив, що Ізраїль не поставлятиме Україні жодних систем озброєння.

"Ізраїль підтримує та стоїть на боці України, НАТО та Заходу - це те, що ми говорили в минулому й повторюємо сьогодні. Ізраїль проводить політику підтримки України шляхом надання гуманітарної допомоги та рятувальних засобів захисту...", – сказав він.

Як пише видання Ynet, раніше у вівторок в інтерв’ю радіо Kol Hai Бенні Ганц наголосив, що Ізраїль не продавав зброю Україні.

"Я хочу чітко пояснити, що ми не продавали Україні зброю, ми надавали їй медичну та гуманітарну допомогу, це має бути зрозуміло. Але зброю ми не продавали", - сказав Ганц.

Нетаньягу - проти надання Ізраїлем зброї Україні

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловився проти ідеї надання Україні зброї, пише The Jerusalem Post.

Він вважає, що зброя, передана Україні, може опинитися в руках Ірану.

"Що стосується зброї, завжди існує ймовірність, і це траплялося знову і знову, що зброя, яку ми постачаємо на одному полі бою, опиниться в руках Ірану, й буде використана проти нас. На Голанських висотах, де ми намагаємося перешкодити Ірану створити другий ліванський фронт, другий терористичний фронт проти нас, ми стикаємося із зброєю ізраїльського виробництва", - сказав Нетаньяху.

Нетаньягу додав, що вважає найбільшою небезпекою російського вторгнення в Україну те, що воно може перерости в "глобальний конфлікт", включаючи можливе застосування ядерної зброї.

"Я не думаю, що це має велику різницю, чи це тактична ядерна зброя, чи стратегічна ядерна зброя, цей поріг не переступали протягом 77 років, і я думаю, що зараз потрібно поєднання твердості та розсудливості, щоб переконатися, що цей конфлікт закінчується і точно не поширюється" - сказав колишній ізраїльський прем'єр.

Війна в Україні: Ізраїль

Ізраїль відмовлявся надавати будь-які військове озброєння Україні через побоювання, що це може негативно вплинути на механізм розв’язання конфлікту, який Ізраїль і Росія мають щодо Сирії, щоб уникнути будь-якого небажаного сценарію.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц раніше підтвердив, що Єрусалим стежить за втягненням Ірану у війну в Україні, незважаючи на заперечення Тегерана про надання Москві дронів-камікадзе Shahed 131 і Shahed 136. "Ми бачимо, що Іран надає БПЛА, а також може надати додаткові передові системи в найближчому майбутньому. Іранці методично брешуть про продаж цього обладнання", - сказав Ганц.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО.

Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує відносини країни з Росією.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

При цьому президент України Володимир Зеленський критикував Ізраїль за відсутність допомоги Києву. Так, 24 вересня він заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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