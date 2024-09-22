Однак навіть це не гарантує Україні перемогу.

Україна налагодила власне виробництво артилерії калібру НАТО, щоб зменшити залежність від західної допомоги. Це не гарантує Україні перемогу, але без цього була би гарантованою поразка, пише Forbes.

Видання наголошує, що артилерія залишається центральним елементом бойової тактики обох сторін, попри зростаючу роль безпілотників та радіоелектронної боротьби. З початку війни Україна інвестувала у розвиток власних внутрішніх потужностей з виробництва 155-мм артилерійських снарядів, оскільки запаси радянського 152 калібру швидко вичерпувалися.

У середині вересня радник президента Олександр Камишин повідомив, що в Україні розпочато серійне виробництво 155-мм снарядів. Наразі завод виробляє лише обмежену кількість боєприпасів, але очікується, що до кінця року його потужність збільшиться втричі. Раніше цього року Україна також оголосила, що має угоду з німецькою компанією Rheinmetall щодо розробки потужностей для виробництва 155-мм боєприпасів. Очікується, що після завершення будівництва ці потужності вироблятимуть достатньо снарядів, щоб забезпечити поточні потреби України у боєприпасах калібру 155 мм.

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Боєприпаси марні без самих гармат. Тож Україна докладає зусиль, щоб зменшити свою залежність від західних гаубиць. З 2014 року Україна почала розробку власної самохідної гаубиці 2С22 "Богдана" з дальністю стрільби у 40 кілометрів стандартними боєприпасами та 50 кілометрів боєприпасами підвищеної дальності.

"Богдана" пройшла початкові випробування в 2021 році – напередодні повномасштабного вторгнення. У 2022 році вона вже була застосована у реальних боях, але тоді її використання було обмеженим. Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна значно збільшила виробництво САУ "Богдана" і стала європейським лідером у виробництві гаубиць.

Хоча вихід на масштабне виробництво артилерії та снарядів до неї аж на третій рік війни може здатися дивною затримкою, насправді це не так просто, як здається. Україна не мала власної промислової бази під виробництво артилерійських снарядів. А виробництво артилерійських стволів є ще складнішим процесом, який вимагає використання передових матеріалів та складного обладнання.

Зважаючи на реальні труднощі із запуском власного виробництва артилерійських снарядів та гармат, Україна продемонструвала "вражаючі" досягнення у цій сфері, пише Forbes.

"Хоча здатність виробляти артилерію всередині країни не може гарантувати перемоги Україні, нестача артилерії може виявитися вирішальною у програші конфлікту. Таким чином, зусилля України збільшити внутрішнє виробництво 155-мм гаубиць і боєприпасів є життєво важливим компонентом її військової стратегії", – резюмує видання.

Оборонні програми України: останні новини

Як писав УНІАН, Міністерство оборони розробило "достатньо потужну" ракетну програму. За словами міністра Рустема Умєрова, країни-партнери вже дали усну згоду її фінансувати. Письмові підтвердження надійдуть найближчим часом.

Також ми розповідали, що Україна здатна виготовляти більше ніж кілька мільйонів дронів на рік. За словами Умєрова, Україна не дозволить росіянам нас обійти у цьому напрямку.

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