Міністр наголосив, що також Україна працює над розбудовою своє ракетної програми.

Україна здатна виготовляти більше ніж кілька мільйонів дронів на рік. Таку заяву зробив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю, що транслювалося в етері телемарафону

"Ми навіть у цьому році пояснили ринку, що ми будемо закуповувати більш ніж мільйон дронів. Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша спроможність – більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити. На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти. Тому в цьому році ми будемо виробляти вже в декілька разів більше", – сказав міністр.

Умєров наголосив, що також Україна працює над розбудовою своє ракетної програми.

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"Ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні", – додав очільник Міноборони.

Виробництво зброї в Україні

В Україні створили наземний дрон-гранатомет – роботизовану турель "‎Буря"‎ під 40-мм гранатомет Mk 19 інтегрували до складу багатофункціональної платформи "‎Терміт.

Раніше колишній голова Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, позаштатний радник президента України Олександр Камишін розповів, що Україна почала власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів.

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