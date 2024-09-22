Робиться "все можливе", аби ракетна програма за кількістю була наближена до дронової.

Міністерство оборони розробило "достатньо потужну" ракетну програму України. Голова відомства Рустем Умєров повідомив в ефірі телемарафону, що партнери вже дали усну згоду її фінансувати. Письмові підтвердження надійдуть найближчим часом.

"Ми нею [програмою] вже обмінялися з партнерами й очікуємо: скільки із тої спроможності (які ми можемо будувати ракети й дрони або ракети-дрони) вони будуть підтримувати", – заявив міністр.

Стосовно масштабів випуску ракет, він заявив, що робиться "все можливе", аби ракетна програма за кількістю була наближена до дронової програми.

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Як відомо, ракетну програму президент Володимир Зеленський анонсував ще наприкінці серпня. Після засідання Ставки голова держави повідомив, що на ці цілі виділять додаткові кошти.

Українське виробництво ракет

Від початку повномасштабної війни в Україні Сили оборони успішно використовують українську розробку Р-360 "Нептун".

25 серпня президент Володимир Зеленський розповів про перше успішне бойове застосування нової зброї - реактивної ракети-дрона "Паляниця".

Розробка і виробництво з нуля новітньої української ракети-дрона під назвою "Паляниця" зайняли 18 місяців.

Під час пресконференції 27 серпня Зеленський заявив, що уперше від початку повномасштабної війни 2022 року українська армія успішно випробувала власну балістичну ракету. На думку Defense Express, йдеться, ймовірно, про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", також відомий як "Грім-2".

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