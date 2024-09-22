Андрюс Кубілюс каже, що Західна Європа має бути готова до нападу Росії.

ЄС має бути готовим до нападу Росії протягом кількох років, і для цього потрібно створити хоча б мінімальний запас боэприпасів. Про це заявив новий комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс, стверджуючи, що це найкращий спосіб збільшити масштаби недостатньої збройової промисловості блоку, щоб підготувати її до війни.

Як пише Financial Times, Кубілюс порівняв свій план з аналогічними домовленостями щодо природного газу, згідно з якими країни повинні зберігати запаси і ділитися ними з сусідами, які цього потребують.

"Чому у нас немає критеріїв, званих військовою безпекою, щоб зберігати якусь кількість артилерійських снарядів та інших продуктів... скажімо, пороху?", - зазначив він.

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У березні ЄС виділив 500 млн євро, щоб збільшити виробничі потужності до 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року. Кубілюс сказав, що це вже поліпшення порівняно зі щорічним лімітом у 300 000 снарядів перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, але необхідно ще більше.

"Якщо я не помиляюся, ми все ще відстаємо від росіян", - зазначив він.

Кубілюс також сказав, що хотів би тісніше співпрацювати з українськими виробниками зброї, оскільки безпілотники і ракети змінили сучасне поле бою. "У них є реальний досвід", - сказав він.

Єврокомісар попередив, що не можна втрачати час, нагадавши про оцінку Німеччини, згідно з якою Росія може бути готова напасти на одного з членів ЄС до 2029 року.

"Демократичні європейці повинні бути якомога більш єдині. Я бачу небезпеку в нашій слабкості... і в Путіна може виникнути спокуса пошукати додаткові пригоди. Китайці теж спостерігають. Китайці зроблять один простий висновок: Захід дуже слабкий. Незважаючи на те, що сукупна економічна міць Заходу в п'ять разів перевищує російську, ми не в змозі перемогти", - зазначив Кубілюс.

ЗСУ знищують російські склади з боєприпасами

У британській розвідці зазначили, що внаслідок удару по складу в Торопці було уражено один із найбільших російських складів із боєприпасами, де зберігалося понад 30 тисяч тонн боєприпасів. І цей удар матиме негативний вплив на наземні операції РФ, зокрема, в Курській області.

Глава центру військової розвідки Естонії полковник Антс Ківіселг зазначає, що внаслідок атаки було знищено еквівалент приблизно 750 000 снарядів, це тримісячний запас окупантів.

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