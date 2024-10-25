Закупівля російського озброєння загрожує країні американськими санкціями.

Ер-Ріяд закупить російські зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРГК) "Панцир". Експерти Defense Express розібрались у ситуації і прийшли до висновку, що це дійсно так.

Офіційним джерелом цієї новини є саудівський урядовий журнал "Протиповітряна оборона". У ньому сказано, що війська планують посилитись новими засобами ППО.

Окрім російського комплексу серед них згадуються, зокрема, китайська протидронова система Silent Hunter та американська система протиракетної оборони THAAD.

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Закупівля Саудівською Аравією комплексу "Панцир" може призвести до американський санкцій, передбачених законом CAATSA. Раніше він вже призвів до того, що Туреччину "‎викинули"‎ з програми винищувача F-35 через те, що вона закупила російські ЗРК С-400.

Втім, у Defense Express акцентують увагу на непослідовності, яку демонструють американці. "За закупівлю Індією у 2018 році ЗРК С-400 за $5,4 млрд Делі нічого не було", – пише військово-технічний портал. Тоді це пояснили тим, що Індія виступає противагою КНР, з якою у США доволі складні відносини.

На думку Defense Express, у ситуації з "Панцирем" чекати на реакцію з боку Вашингтону тим паче не варто. Адже Ер-Ріяд виступає противником іранського режиму, який також конфліктує зі США.

ЗРГК "Панцир" – головне

У травні експерт з питань авіації Костянтин Криволап заявив, що "Панцир-С1" не може знищувати українські дрони, оскільки не "бачить" їх. Це дозволяє українським БПЛА знаходити "лазівки" у російській протиповітряній обороні.

Втім, Москва активно модернізує свої комплекси ППО. У серпні УНІАН повідомив, що росіяни створили нову версію ЗРГК "Панцир". Вона отримала бойовий модуль без автоматичних гармат, який має транспортно-пускові контейнери двох типів.

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