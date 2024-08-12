Розробку позиціонують як "зенітний ракетний комплекс у чистому вигляді".

"Ростех" розробив нову систему ППО "Панцирь-СМД-Е" з бойовим модулем без автоматичних гармат. Про це з посиланням на першого заступника гендиректора держкорпорації Володимира Артякова повідомляють російські мас-медіа.

На установці змонтовано два типи транспортно-пускових контейнерів (ТПК). Стандартних для цього комплексу контейнерів 7. На додаток до них можна бачити 20 менших, які, на думку експертів, можуть бути призначені для зенітних ракет 19Я6.

Раніше у цьому році росіяни повідомили, що нова малогабаритна зенітна керована ракета малої дальності 19Я6 проходить останні випробування. Її хочуть застосовувати для ураження дронів або ракет малої та середньої дальності.

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Ракета використовує радіокомандний метод наведення сантиметрового діапазону. Швидкість польоту нової ракети може становити 850 – 900 м/с, а радіус дії, ймовірно, буде дорівнювати 7 – 10 км.

Пускову установка "Панцирь-СМД-Е" побудували на рамі, яку, скоріш за все, можна монтувати на шасі вантажного автомобіля.

Комплекс "Панцирь" – останні новини

Раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1" не може ефективно працювати по українським дронам, оскільки він їх не "бачить".

Нагадаємо також, що саме цю систему росіяни встановили неподалік від резиденції Володимира Путіна на Валдаї. Як зазначалось, "Панцирь-С1" знаходиться в лісі на острові Рябіновий.

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