Белград експортує снаряди, які використовують ЗСУ, західним союзникам із 2022 року.

Сербія непомітно нарощує продажі боєприпасів на Захід, які в підсумку йдуть на оборону України, хоча країна не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії.

Видання Financial Times пише, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році обсяг експорту боєприпасів із Сербії в Україну через треті сторони становив близько 800 мільйонів євро.

"Це частина нашого економічного відродження, і це важливо для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати в Україну або в Росію... але в нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими. Що вони з цим роблять у кінцевому підсумку - це їхня робота. Навіть якщо я знаю [куди потрапляють боєприпаси], це не моя робота. Моя робота полягає в тому, щоб забезпечити легальність наших боєприпасів, щоб ми їх продавали... Я повинен піклуватися про своїх людей, і це все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі в Києві і в Москві. Це наші брати-слов'яни", - заявив президент Сербії Александр Вучич.

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Сербія не входить ні до НАТО, ні до ЄС, а її жителі давно відчувають сентиментальну прив'язаність до Росії та образу на Захід після натовських бомбардувань їхньої країни 1999 року. Белград також розраховує на те, що Москва заблокує міжнародне визнання Косова.

Вучич чинить опір тиску Заходу, який вимагає ухвалити санкції проти Росії, і дозволяє російські польоти, хоча й каже, що прагне до того, щоб його країна стала членом ЄС. Він також прагне підстрахуватися і зберегти дистанцію з Володимиром Путіним.

За словами аналітиків, для Заходу пошук підтримки України став важливішим, ніж підштовхування націоналістичного лідера Сербії до демократичних реформ.

"Вучич замовчує, що підтримка Україні є, але не пряма", - каже Іван Вейвода, науковий співробітник Інституту гуманітарних наук у Відні. "Він говорить розмито. Очевидно, що він не хоче визнавати цього - він хоче, щоб його ультраправі були задоволені, - тоді як насправді Сербія надавала Україні масштабну допомогу в боротьбі з Росією".

Участь Сербії в постачанні боєприпасів в Україну настільки завуальована, що офіційні дані не відображають її, вважають дипломати та аналітики. Хоча сербські чиновники зазначають, що збройова промисловість швидко розвивається.

Війна в Україні - позиція Сербії

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич висловив підтримку Україні на тлі російського вторгнення в Харківську область. За його словами, Белград відкритий до "дружніх дискусій з усіх питань і на всіх рівнях".

Водночас Сербія залишилася єдиною країною в Європі, яка розширює військову і цивільну співпрацю з РФ. Зокрема, Белград закуповує російські озброєння і переймає досвід цивільних галузей.

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