Альбін Курті попереджає, що Кремль використовує Белград для поширення дезінформації проти союзників України.

Кремль використовує Сербію для поширення дезінформації проти союзників України. Про це заявив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, повідомляє The Times.

За словами політика, Росія працює з Сербією над дезінформаційними кампаніями та кібератаками проти балканських країн, які підтримують Київ.

"На Балканах у нас є маленька Росія, яка є Сербією. Коли Росія вторглася в Україну, Сербія одразу стала на їхній бік. Наступного ранку сербські таблоїди заявили, що Україна напала на Росію. Вони висловлюють підтримку російськими прапорами та знаком Z, які також з’явилися на півночі Косова", - розповів політик. Відео дня

Він підкреслив, що кількість дезінформації щодо косовських політиків неймовірно зросла.

"Кількість фейкових новин з півночі безпрецедентна. Вона величезна. Зокрема проти мене, а також проти Ненада Рашіча (міністра у справах громад і повернення, який є етнічним сербом - УНІАН). Їхня головна ціль – серби, які інтегруються в Косово", - додав Курті.

Останні новини Сербії

Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч висловив підтримку Україні на тлі російського вторгнення на Харківщину. За його словами, Белград відкритий до "дружніх дискусій з усіх питань і на всіх рівнях".

Також УНІАН повідомляв, що Сербія лишилася єдиною країною в Європі, яка розширює військову та цивільну співпрацю з РФ. Зокрема, Белград закуповує російські озброєння та переймає досвід цивільних галузей.

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