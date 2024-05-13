Сербія засуджує російську агресію, але й запроваджувати санкції проти агресора не хоче.

Сербія засуджує російське вторгнення в Україну та висловлює свою підтримку Києву. Про це заявив прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч після зустрічі з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, пише Reuters.

"Сербія віддана повазі міжнародного права та територіальної цілісності держав-членів Організації Об'єднаних Націй, включаючи Україну... Ми відкриті для дружніх дискусій з усіх питань і на всіх рівнях", - сказав Вучевіч у заяві.

Як зауважує Reuters, Сербія неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну у 2022 році, але її відмова приєднатися до міжнародних санкцій зіпсувала відносини з Києвом. Тож дводенний візит Кулеби до Белграда разом з першою леді України Оленою Зеленською став першою з початку війни поїздкою до Сербії українських посадовців такого рівня.

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"Президент Сербії популіст Александар Вучич намагається знайти баланс між кандидатством країни в Європейський Союз і традиційними зв’язками з Росією та Китаєм. Підтримка Росії серед сербського населення є результатом історичних релігійних, політичних і військових зв’язків. У соцмережах широко поширюється проросійський контент", – пише Reuters і додає, що офіційно Белград визнає Україну в кордонах 1991 року, а Київ натомість не визнає незалежність Косово.

З 2022 року Сербія прийняла певну кількість українських біженців, надсилає гуманітарну допомогу Україні та пообіцяла допомогти зусиллям українців у післявоєнному відновленні.

Війна в Україні: позиція Сербії

Як писав УНІАН, Сербія лишилася єдиною країною в Європі, яка розширює військову та цивільну співпрацю з РФ. Сербія закуповує російські озброєння та переймає досвід цивільних галузей.

Разом з тим Сербія опосередковано продає свою зброю Україні. Президент Вучич публічно заявив, що Белград не заважатиме поставкам сербської зброї в Україну.

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