Сербія закуповує російські озброєння та переймає досвід цивільних галузей.

Сербія розширює співпрацю з Росією, залишаючись єдиною країною Європи, крім Білорусі, яка йде цим курсом, тоді як інші запроваджують санкції та розривають зв’язки з Кремлем. Про це пише Euractiv.

Видання зауважує, що останніми днями Сербія та Росія ще більше зміцнили свої зв’язки, підписавши угоду про співпрацю в галузі охорони здоров’я між двома країнами та оголосивши про доставку в Сербію російських військових безпілотників.

Так, цього тижня міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко, який перебуває під жорсткими санкціями ЄС, прибув до Белграда, де отримав вкрай теплий прийом. Разом зі своїм сербським колегою він підписав меморандум, який передбачає перейняття Сербією принципів роботи російської системи охорони здоров’я.

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Пізніше президент Сербії Александар Вучич зустрівся з послом Росії в Белграді, після чого публічно подякував Росії "за її підтримку в повазі територіальної цілісності Сербії". Це відбулося на тлі попередніх заяв Вучича про те, що Сербія розгорне російську мобільну систему боротьби з дронами "Репелент".

"[Сербія] залишається єдиною країною в Європі, яка відмовилася приєднатися до зовнішньої політики ЄС щодо Росії після вторгнення в Україну. Це також єдина європейська країна, яка продовжує підписувати угоди з Росією в той час, коли інші запроваджують санкції та прагнуть зменшити співпрацю", – наголошує Euractiv.

Співпраця Сербії з державою-агресором: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці минулого року в Сербії відкрилася філія російського проекту "Другая Украина", який курує підозрюваний у держзраді колишній український нардеп Віктор Медведчук. Україна звернулася до сербської влади з вимогою закрити антиукраїнську організацію.

Також ми розповідали, що сербський авіаперевізник Air Serbia попри санкції Євросоюзу проти РФ планує додати 19 нових рейсів на тиждень до російських напрямків, таких як Москва, Санкт-Петербург і Казань.

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