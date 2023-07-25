У розвідці США відзначають, що завод забезпечить Росію кількістю безпілотників "на порядки більше", ніж вона вже закупила в Ірану.

Росія за допомогою Ірану будує завод з виробництва безпілотників, який може істотно вплинути на війну в Україні після завершення будівництва. Про це повідомляє CNN, посилаючись на представників розвідки США.

Відзначається, що завод забезпечить Росію запасом безпілотників, який буде "на порядки більше" тої кількості, яку вона до цього часу закупила у Ірану.

Аналітики відзначають, що будівництво заводу завершиться до початку наступного року. Вони також стверджують, що Іран регулярно переправляє обладнання в Росію, щоб допомогти в будівництві об'єкта.

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Поставки іранських дронів в Росію

У розвідці США додали, що на сьогоднішній день вважається, що Іран надав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer — запаси, які Росія майже повністю виснажила.

Також США стверджують, що існують "неспростовні докази" того, що безпілотники, якими Росія атакує Україну, належать Ірану, незважаючи на неодноразові спростування Тегерана щодо того, що він постачає обладнання Росії для використання в Україні.

За словами аналітиків, Іран може також почати поставки в Росію нової моделі безпілотників Shahed-101. Відзначається, що ці безпілотники менші і легші, ніж Shahed-131, вони більш компактні і їх легше транспортувати.

На думку аналітиків, Ірану вигідно постачати Росії військову техніку, тому що він може продемонструвати свою зброю міжнародним покупцям, а натомість отримує від Росії гроші і підтримку своїх космічних і ракетних програм. Щодо надання балістичних ракет, то це означало б "монументальну" ескалацію підтримки Іраном війни Росії, вважають аналітики, і неясно, чи готовий Тегеран піти на такий ризик на даному етапі конфлікту.

Виробництво "Шахедів" у Росії - що відомо

Ще в лютому західні ЗМІ повідомляли, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

Однак на початку липня в ЗМІ з'явилася інформація, що Росія на території особливої економічної зони в Татарстані "Алабуга" будує завод з виробництва і складання іранських безпілотників. При цьому Іран постачає їм комплектуючі для дронів типу "Shahed" і навчає фахівців "Алабуги" на своїй території.

Також раніше повідомлялося, що Іран може перекинути виробництво безпілотників або їх складання на територію Білорусі, щоб уникнути західних санкцій.

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