У Білорусь можуть перекинути виробництво дронів чи лише скручування готової продукції, зазначили у Повітряних силах.

Іран, імовірно, хоче перекинути виробництво безпілотників у Білорусь, щоб уникнути західних санкцій та тиску від інших країн.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, повідомляє "Радіо Свобода". За його словами, на білоруську територію можуть перекинути виробництво дронів чи лише скручування готової продукції.

Також Ігнат додав, що Росія може самостійно виробляти безпілотники, наприклад, "Ланцет". Як зазначив речник Повітряних сил, хоча вони не дуже потужні, але "дошкуляють українській протиповітряній обороні та військам Сил оборони на передній лінії".

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"Зробити планер, двигун, пропелер, бойову частина - не проблема, інше питання - це технологічне обладнання, яке закладено в Shahed, але там є блок GPS-навігації, блок управління, і це Росія виробити сама не може. Власне, за цими товарами - подвійного призначення і високотехнологічною продукцією, не завадив би контроль санкцій, для того, щоб завадити їм отримувати таку продукцію", - сказав він.

Щодо ракет, за словами Ігната, є ознаки того, що Росія їх все-таки виробляє. Зокрема, в Україні вже "знаходили уламки нещодавно виготовлених ракет".

"Серед уламків ракет знаходили маркування нещодавнього виробництва - і осінь і зима. Сподіваємося, що санкції не дозволять їм робити це швидко. І швидко це навряд чи вдасться, бо крилата ракета - це високотехнологічний продукт, який коштує мільйони доларів за одиницю", - сказав він.

Іран постачає Росії безпілотники - що треба знати

Восени 2022 року стало відомо, що Іран почав надавати РФ дрони. Повідомлялося про отримання російською стороною вже не однієї партії іранських дронів.

Наприкінці квітня 2023 року стало відомо, що російські окупанти отримали й вже використовують додаткову партію безпілотників-камікадзе для здійснення атак на території України.

Варто зазначити, що українські воїни успішно протидіють ворожим дронам. Станом на 9 травня вже ліквідовано 2618 дронів супротивника оперативно-тактичного рівня.

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