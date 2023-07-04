Ангар займає 40 тисяч квадратних метрів.

Завод з виробництва і складання іранських безпілотників будують на території особливої економічної зони в Татарстані "Алабуга".

У розслідуванні видання "Протокол" повідомляється, що Іран постачає їм комплектуючі для дронів типу "Shahed" і навчає фахівців "Алабуги" на своїй території - перша поїздка відбулася в березні цього року, всього хочуть навчити понад 200 осіб.

Також росіянам передають планування, перелік обладнання, технологічних процесів, технологічні карти і конструкторську документацію, яку ті адаптують під своє виробництво.

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Можливу вартість контракту оцінюють в 115-130 мільярдів рублів. При цьому у внутрішніх документах дрони називають "човнами",а Іран - Білоруссю.

За даними джерела видання, проект з будівництва заводу передбачав фінансування в розмірі 80 мільярдів рублів, але з бюджету виділили лише 30. Відсутню суму міг виділити глава Банку "ВТБ" Андрій Костін.

Журналісти відзначають, що вже зараз ангар для складання дронів займає близько 40 тисяч квадратних метрів. У 2024 році керівництво "Алабуги" хоче почати виробляти там частину деталей, а потім - провести автоматизацію виробництва.

Виробництво іранських дронів

У лютому видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе.

В Ірані назвали це "фальшивими новинами", звинувативши Захід у спробі "приховати свою провину у війні".

У Повітряних Силах Збройних Сил України повідомляли, що Іран може перекинути виробництво своїх дронів на територію Білорусі.

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