Схожий на 'Ланцет': на фронті помітили новий БпЛА росіян (фото)

Поки без підтвердження, але вже відомі назва, виробник і технічні характеристики цього БпЛА.

На фронті зафіксовано використання ворогом нового безпілотника, який за формою нагадує "Ланцет", але має бензиновий двигун. Про це повідомив радник президента з питань технологій Сергій (Флэш) Бескрестнов.

"На фронтах помічено новий безпілотник противника. За формою нагадує "Ланцет", але має бензиновий двигун. Чекаємо на трофеї для вивчення", - зазначив він.

Флэш додав, що вже є назва, виробник і технічні характеристики цього БпЛА, але без підтвердження. Інших деталей він поки не надав.

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Дрони "Ланцет" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, дрон-камікадзе "Ланцет" - одна з довоєнних розробок Росії, яка виявилася досить ефективною в умовах реальної війни. Представлений у 2019 році, дрон почали активно застосовувати з літа 2022 року. Вартість такого дрона-камікадзе становить близько 35 тисяч доларів, тоді як вартість однієї ракети зенітно-ракетного комплексу С-300 – кілька сотень тисяч доларів. Танк Leopard 2 коштує кілька мільйонів доларів.

Навесні росіяни почали застосовувати дрони-камікадзе "Ланцет" у новий спосіб, щоб уникнути їх своєчасного виявлення - у режимі повного радіомовчання до моменту атаки. Ворог робить це навмисно, щоб ми не могли ідентифікувати тип БПЛА, розпізнати загрозу та зреагувати на неї. Головна загадка полягає в тому, як саме "Ланцет" досягає рубежу атаки, якщо до того моменту він не контактує з оператором. На думку експертів, дрон може орієнтуватися за інерційною системою, радіомаяками, або ж використовується більш просунута система розпізнавання місцевості за зображенням.

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