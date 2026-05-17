Росіяни вигадали хитру тактику застосування 'Ланцетів', - Флеш

Наразі не зрозуміло, як технічно реалізовано це рішення.

Росіяни почали застосовувати дрони-камікадзе "Ланцет" у новий спосіб, щоб уникнути їх своєчасного виявлення. Про це у своєму телеграм повідомив фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"На різних фронтах фіксуємо, що "Ланцети" працюють у режимі повного радіомовчання до моменту атаки. Ворог робить це навмисно, щоб ми не могли ідентифікувати тип БПЛА, розпізнати загрозу та зреагувати на неї", - повідомив Флеш.

За його словами, головна загадка полягає в тому, як саме "Ланцет" досягає рубежу атаки, якщо до того моменту він не контактує з оператором. Сергій Бескрестнов припускає, що дрон може орієнтуватися за інерційною системою, радіомаяками, або ж використовується більш просунута система розпізнавання місцевості за зображенням.

Дрони "Ланцет": що треба знати

Дрон-камікадзе "Ланцет" - одна з довоєнних розробок Росії, яка виявилася досить ефективною в умовах реальної війни. Представлений у 2019 році, дрон почали активно застосовувати з літа 2022 року. "Ланцет" має більшу дальність польоту і потужнішу бойову частину, ніж звичайний FPV-дрон, а тому застосовується в першу чергу проти артилерії та інших цілей, що віддалені від передової на десятки кілометрів.

Вважається, що саме "Ланцети" завдали Україні найбільше втрат у бойовій техніці на першому етапі війни, доки масово не з'явилися дешевші FPV-дрони.

