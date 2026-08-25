Росія створила дрон із дальністю 80 км, який може 'повністю знищити будівлю '

Характеристики дозволяють дрону переносити протитанкову міну.

Російський "Уралдронзавод" розробив БпЛА літакового типу "Упир-К", дальність застосування якого становить до 80 км (деякі російські ЗМІ пишуть про 50 км), а маса бойової частини досягає 12 кг. Про це повідомляють прокремлівські медіа.

Дрон показали на оборонній виставці, яка проходить на форумі "Патріоти Росії" у Тюмені.

"Основна відмінність "Упиря-К" - це дальність застосування, яка на цей момент уже підтверджена і становить близько 80 км від місця запуску. Крім того, відмінною рисою є підтверджена маса бойової частини, що переноситься, - 12 кілограмів. Це досить значна вага: можна переносити міну ТМ, що розширює зону ураження та дає змогу повністю знищувати будівлі", - цитує ТАРС представника російського ОПК.

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Росіяни дещо перебільшують можливості "Упиря-К". 12-кілограмова бойова частина може пошкодити чи навіть обвалити невелику будівлю, але цього, ймовірно, не вистачить для повного знищення великого багатоповерхового дома.

Як би там не було, новинка потенційно становить велику загрозу для захисників України, адже "Упир-К" значно потужніший за багатьох попередників. Для порівняння, бойова частина "Ланцета" важить від 1 до 3 кг залежно від модифікації. У деяких версіях вона може сягати 5 кг, але це все одно значно менше, ніж у нового дрона.

Нові російські БпЛА - інші новини

Нещодавно росіяни повідомили про розробку дрона-перехоплювача "Малиш", який уже передали підрозділам безпілотних систем.

За наявними даними, дрон має літакову компоновку з прямокутним крилом. На апараті встановлено два електродвигуни, оснащені тягнучими гвинтами. Хвостова частина виконана за класичною схемою - з вертикальним кілем та горизонтальним стабілізатором.

Повідомлялося також, що російські підрозділи отримали на озброєння новий швидкісний зенітний дрон "Астра-ПВО". Безпілотник призначений для перехоплення повітряних цілей, водночас розробники передбачили і його ударну модифікацію.

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