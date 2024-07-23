Цього року оборонна промисловість країни має скласти близько 2% економічного зростання.

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк наполіг на значному збільшенні виробництва боєприпасів. І хоча влада його країни рішуче відмовляється озброювати Україну, словацькі снаряди все одно потрапляють на фронт.

Як пише Bloomberg, Словаччина хоче збільшити виробництво великокаліберних боєприпасів зі 125 000 до 200 000 наступного року. Зазначається, що уряд країни не має повного контролю над тим. куди потрапляють снаряди, зроблені у Словаччині, оскільки покупці самі вирішують, що робити з купленими боєприпасами.

Калиняк заперечує, що продаж Україні снарядів словацького виробництва безпосередньо чи через третіх осіб суперечить позиції уряду, адже це робить її частиною НАТО.

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"У нашій політичній декларації йдеться про те, що ми не будемо надавати безкоштовну військову допомогу Україні, тому що цим ми будемо підтримувати конфлікт. Але ми не будемо обмежувати оборонне виробництво, коли воно підтримує валовий внутрішній продукт, тому що, роблячи це, я завдаю шкоди інтересам Словаччини", - пояснив міністр.

За його словами, цього року оборонна промисловість країни має скласти близько 2% економічного зростання. Це шанс покращити економіку та державні фінанси.

"З історичної точки зору, це шлях, яким я дуже хочу піти. Оборонна промисловість має високу додану вартість", — пояснив Калиняку Дубніці-над-Вагом, місті на заході Словаччини, де знаходиться завод з виробництва боєприпасів і зброї.

Війна в Україні - позиція Словаччини

Нещодавно президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна бере участь у підтримці чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України.

Попри це у країні виник скандал через передачу попереднім урядом Словаччини літаків Україні. Калиняк вже заявив, що підніме питання на вищий рівень, вимагаючи від прокуратури розпочати розслідування. Він звинувачує, що тодішні міністри "послабили" словацьку армію.

Нещодавно також у Словаччині заявили, що через Україну країнам НАТО "не вистачить" ППО.

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