Вони мають отримати компенсацію за надання допомоги.

Болгарія знайшла надлишкові боєприпаси та обладнання, які можуть увійти до нового пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомив міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов, пише Болгарське національне радіо. "Ми зробили дуже сильний аналіз і розрахунок. Виявилося, що є те, що є надлишковим і непотрібним для болгарської армії. З цього майна - деякі боєприпаси певних типів - можуть бути надані Україні", - сказав він.

За словами міністра, оборонний пакет теж буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію - за попередню допомогу Болгарія отримала близько 30 мільйонів євро, які спрямує на проекти модернізації армії.

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Запрянов зазначив, що уряд Болгарії ще має ухвалити відповідне рішення, узгодити його з союзниками та Україною, а також забезпечити логістику.

Допомога від Болгарії

Як відомо, на початку повномасштабної війни Софія відмовилася від поставок важкого озброєння Україні. У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про таємну військову допомогу українській армії.

Лише у липні минулого року стало відомо про перше офіційне рішення країни про відправку Україні важкої техніки. Повідомлялося, що Болгарія планувала замінити її американським озброєнням.

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