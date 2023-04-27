Більшість дронів для ЗСУ українці закупають саме там.

З 28 квітня експорт дронів з Польщі в Україну здійснюватиметься на основі загального дозволу. Рішення про спрощення польський уряд ухвалив на прохання України.

"Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БПЛА. Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з нашими партнерами на те, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними. Сьогодні ми маємо результат роботи. Рішення уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором", — заявив заступник міністра економіки Тарас Качка.

За його словами, загальним дозволом для експорту безпілотників може скористатися будь-який польський суб’єкт: комерційна, неприбуткова організація та фізична особа. Він звільняє від необхідності отримувати індивідуальний дозвіл на постачання кожної партії дронів.

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Відповідне рішення Польщі дуже важливе для України, оскільки саме там волонтери купують більшість БПЛА для ЗСУ. Однак дозвіл стосується лише певної категорії безпілотників.

"А саме — безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше ніж 1 годину, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год", — додали у Мінекономіки.

Крім того, дозвіл не надаватимуть постачальникам або експортерам, використання чиїх дронів пов’язане з хімічною, біологічною або ядерною зброєю, а також ті дрони, чиї частини використовуються для експортованих з порушеннями озброєнь.

Війна в Україні - допомога Польщі

Раніше премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Україна закупить у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak за гроші ЄС і США.

Також стало відомо, що Польща поступово передасть Україні всі свої МіГ-29.

Крім того Польща збільшує виробництво боєприпасів, аби допомогти Україні.

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