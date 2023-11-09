Меморандум про співпрацю з компанією був підписаний у травні.

Швейцарський виробник роботів для розмінування Global Clearance Solutions відкрив в Україні центр технічного обслуговування. Там зможуть за необхідності ремонтувати платформи з розмінування.

Про це повідомляється на сайті GCS. Як зазначив глава відділу технічного обслуговування компанії Фабіан Клаузер, GCS готова забезпечувати стійке і оптимальне використання міжнародних інвестицій з розмінування на сьогоднішній день і в майбутньому.

"Наша майстерня здатна розмістити кілька машин GCS-200, які ідеально підходять для усунення загроз вибуху на сільськогосподарських землях і забезпечення можливості ремонту інфраструктури, такої як опори електропередач, і відновлення основного енергопостачання цивільного населення. Також є місце для меншого GCS-100", – розповів він.

Зазначимо, що Мінреінтеграції повідомляло про підписання Меморандуму про співпрацю з компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Clearance Solutions у травні. Тоді в компанії заявили про плани поставити в Україну близько 20 машин для розмінування протягом 2023 року.

Розмінування територій в Україні

Через повномасштабне російське вторгнення Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Як пише TIME, за цим показником наша країна випередила навіть Афганістан і Сирію. Згідно з оцінкою, опублікованою аналітичним центром GLOBSEC в Словаччині, Україні буде потрібно 757 років, щоб усунути цю загрозу, використовуючи звичайні методи і доступні ресурси.

У вересні повідомлялося, що при обласних військових адміністраціях будуть створені оперативні групи з розмінування. Станом на тоді зазначалося, що на наявність вибухонебезпечних предметів потрібно обстежити близько 174 тис. кв. км української території.

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