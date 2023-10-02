Для "очищення" землі задіяли звичайну сільськогосподарську техніку.

У Херсонській області до трактора причепили конструкцію для розмінування та намагалися "очистити" поле, але це привело до гибелі чоловіка.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, у селі Чкалово в полі на російській міні підірвалася людина. "Але виявилося, це не тракторист, а псевдо розміновувач, який не мав ліценції на проведення таких небезпечних робіт", - зазначили в ОВА.

Встановлено, що власник одного з фермерських господарств усно домовився з жителями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів. Найняті "експерти", які не мали відповідного дозволу на такі заходи, для розмінування використали трактор замовника. При цьому вони додали до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування.

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За кермом агрегата був 32-річний чоловік. Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а керманич загинув на місці.

"Робота таких "фірм" - незаконна. І люди, які пропонують послуги з розмінування наражають на небезпеку, в першу чергу, себе. Розуміємо, аграріям хочеться якнайшвидше повернутися до роботи. Але слід звертатися до ліцензованих компаній, які мають відповідні дозволи, а значить – й належну підготовку та обладнання", - наголошують посадовці.

Розмінування сільськогосподарських земель - що відомо

Нагадаємо, держава обіцяє компенсувати частину або всі витрати на розмінування сільськогосподарських земель та земель стратегічних підприємств.

Як запевнив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наразі розробляється механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам відповідних витрат. При цьому йшлося саме про ліцензійних фахівців, послуги яких можна замовити через Prozorro. На думку прем’єра, це має суттєво прискорити процес очищення українських земель там, де можливо. За словами Шмигаля, в проекті державного бюджету-2024 закладено 2 млрд грн на гуманітарне розмінування.

Пілотний конкурс із продажу послуг розмінування відбувся у Житомірській області.

Техніка для розмінування - новини

Нагадаємо, Німеччина передала Україні два танки для розмінування WISENT 1 та 11 протимінних плугів для танків Т-72. Також у Берліні оновили перелік планованої допомоги, серед неї - 40 БМП Marder, ще шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім дистанційних комплексів розмінування тощо.

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