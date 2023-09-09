Наразі близько 174 тис. кв км українських земель необхідно обстежити на наявність вибухонебезпечних предметів.

Міністр оборони Рустем Умеров ухвалив рішення про утворення в областях, які найбільше потребують розмінування, оперативних груп з координації заходів розмінування при обласних військових адміністраціях. Йдеться про Харківську, Миколаївську та Херсонську області.

Наразі близько 174 тис. кв км, включно із 14 тис. кв км морських акваторій території України, вважаються такими, що повинні бути обстежені на наявність ризиків від вибухонебезпечних предметів, повідомили у Міноборони.

Зазначається, що йдеться про території, на яких велись або ведуться активні бойові дії, які перебувають в тимчасовій окупації, та території, по яких були нанесені авіаційні та ракетні удари. Найбільші масштаби забруднення зафіксовані у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

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За даними міністерства, наразі в цих областях запроваджені новітні методи очищення територій з використанням дронів, машин механізованого розмінування та саперів із засобами пошуку. Це дозволить швидше визначити межі безпечних територій та територій, які підлягають подальшому гуманітарному розмінуванню.

"Для підвищення ефективності координації та взаємодії підрозділів, що здійснюють розмінування деокупованих територій, міністром оборони України було прийнято рішення про утворення в зазначених областях оперативних груп з координації заходів розмінування при обласних військових адміністраціях під керівництвом офіцерів секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності", - додали у Міноборони.

Розмінування України

За оцінками різних експертів, на розмінування усіх територій Україні знадобляться десятки років та фінансування у мільярди доларів. Кілька країн наразі надають допомогу Україні у гуманітарному розмінування, передаючи необхідне обладнання та техніку.

Зокрема, під час сьогоднішнього візиту до України міністра закордонних справ Японії Йосімаси Хаяші стало відомо, що його країна передасть Україні 24 крани для гуманітарного розмінування.

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