Представники "Російського добровольчого корпусу", який проводить операцію щодо створення "смуги безпеки" в Бєлгородській області Росії, затрофеїли БТР.

Як повідомляється в Telegram-каналі РДК, йдеться про БТР 82А, який належав Федеральній службі безпеки РФ.

"Ми не дочекалися солодких подарунків від російської "опозиції", тому зробили собі подарунок самі. БТР 82А, наприклад. P. S. РДК 1:0 ФСБ", – йдеться в повідомленні.

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Ситуація в Бєлгородській області

Вранці 22 травня стало відомо, що "Російський добровольчий корпус" спільно з Легіоном "Свобода Росії" почали проведення військової операції на території Бєлгородської області. Як зазначили в ГУР Міноборони України, участь у ній беруть виключно росіяни. А мета операції – створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Пізніше в повідомлялося про оточення російського КПП "Грайворон". Він знаходиться поблизу сховища ядерної зброї. Тим часом в Легіоні "Свобода Росії" заявили про звільнення населеного пункту Козинка Бєлгородської області і входженні передових загонів в Грайворон.

Через деякий час представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомив, що росіяни в екстреному порядку вивозять частину ядерних запасів з Бєлгорода.

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