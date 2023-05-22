З Бєлгорода евакуюють частину ядерних запасів РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.
"У терміновому режимі з обʼєкту "Бєлгород-22" - це сховище ядерних боєприпасів відбувається евакуація. Це місце знаходиться неподалік від Грайворонського району", - повідомив Юсов.
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Як повідомляв УНІАН, 21 травня 2023 року так звані бійці "російського добровольчого корпусу" проникли в Бєлгородську область РФ.
Російські ЗМІ почали повідомляти про начебто українських диверсантів, які намагаються прорвати кордон області.
Тоді ж росіяни заявили про оточення російського КПК "Грайворон", неподілік якого розташоване сховище ядерної зброї РФ.