Нічні атаки росіян по Україні є спробою виснаження як сил протиповітряної оборони, так і населення, зауважила Наталія Гуменюк.

Російські окупанти здійснили ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Ворог продовжує тримати напоготові "Калібри" – загальний залп становить 16 ракет.

"Так, надвечір, вивівши ще один підводний ракетоносій на чергування, один з надводних завів в пункт базування. Таким чином, станом на 21.00 в морі 3 ракетоносії – 1 надводний і 2 підводних. Загальний залп – 16 ракет. Рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим", – повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що нічні атаки росіян по Україні є спробою виснаження як сил протиповітряної оборони, так і населення.

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"Ворог готується атакувати всім тим, що має, це треба усвідомлювати. Треба знати і бути готовими, тому ми попереджаємо про можливу атаку. Цілком імовірно, що буде застосовано комплексну атаку з ракетами та "Шахедами", – додала вона.

Атаки РФ по Україні

Протягом травня російські окупанти значно посилили атаки по Україні. Ворог застосовує дрони-камікадзе, здійснює ракетні удари з повітря та моря.

Зокрема, в ніч проти 29 травня росіяни атакували Україну "шахедами" та ракетами. Лише у Києві збили понад 40 ворожих цілей.

У Повітряних силах уточнили, що під час нічної атаки росіян в небі над українсьими містами Сили оборони України знищили 37 крилатих ракет та 29 ударних безпілотних апаратів "Shahed-136/131".

Вранці 29 травня ворог повторив атаку – під ударом опинилася Київська область та Київ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росіяни випустили 11 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Українські військові збили усі цілі.

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