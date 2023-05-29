Ворог від ранку нарощує в Чорному морі кількість ракетоносіїв. Наразі рівень ракетної загрози залишається досить високим.

Росія 29 травня вранці після масованої атаки на Україну вивела в Чорне море ракетоносії з "Калібрами".

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", спершу ворог вивів на бойове чергування один надводний ракетоносій, з потенційним залпом до 8 ракет "Калібр".

За даними командування, у Чорному морі зранку перебувало шість російських кораблів, у Азовському морі - один, але там немає ракетоносіїв.

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Але пізніше в ОК "Південь" заявили, що Росія збільшила присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

"Станом на 08:30 вже два малих ракетних кораблі несуть бойове чергування. Загальний залп - до 16 "Калібрів", - уточнили в командуванні.

Українців попереджають, що наразі рівень ракетної загрози залишається досить високим.

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Як повідомляв УНІАН, вчора 28 травня, за даними оперативного командування "Південь", у Чорному й Азовському морях носії крилатих ракет "Калібр" були відсутні. Всі ракетоносії були заведені в пункти базування. В той же час, військові попереджали: після дронової атаки ворог може застосувати ракети.

У ніч на 29 травня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Як розповіли в Повітряних силах ЗСУ, під час атаки Сили оборони знищили 37 російських крилатих ракет і 29 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

За даними військової адміністрації Києва, столична ППО вночі збила понад 40 цілей.

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