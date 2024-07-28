За словами аналітика, винищувачі мали бути на озброєнні ЗСУ ще минулого року.

Для покращення захисту українського неба Київ до кінця року має отримати щонайменше 60 винищувачів F-16. Про це в ефірі Еспресо сказав засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Коментуючи терміни поставки цих літаків Україні, він зазначив, що вони мали бути на озброєнні ЗСУ ще минулого року.

"З іншого боку, зрозуміло, що ми готуємося до приймання і застосування, експлуатації цих літаків, що запізно, тому що росіяни до цього інтенсивно готуються вже рік", - зазначив військовий. Відео дня

Він пояснив, що наступним відкритим питанням після термінів постачання винищувачів F-16 йде їхня кількість.

"20 льотчиків готові, можемо припустити, що на 20 льотчиків потрібно 40 літаків - вони є. І 60 є. Європейці готові постачати 60, а буде заходити шість. Але чому заводити шість? ... Треба заводити якомога швидше, і можливість є не 20-24 до кінця року, а 60. І нашому послу цього треба добиватися, сідати, лягати біля Пентагону, Білого дому, допомагати Байдену зі здоров'ям, Камалі Гарріс чи Трампу. Треба зараз зупинити просування ворога", - резюмував Романенко.

Надання Україні F-16 - останні новини

Днями посол України у США Оксана Маркарова повідомила, коли F-16 застосують в Україні. За її словами, винищувачі будуть залучені на поле бою на війні в Україні вже цього року.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, які обмеження будуть у F-16 в Україні. Він пояснив, що винищувачам доведеться залишатися "за 40 км або більше" від лінії фронту через ризик знищення.

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