За словами Андрія Юсова, ВПК Росії може щомісяця виробляти 40-50 крилатих ракет Х-101.

Станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні ЗС РФ перебувало близько 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101. Про це у відповідь на запит 24 Каналу повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

При цьому, за його словами, потенціал для виробництва цієї зброї у країни-агресора залишається чималим.

"За оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця", - зазначив Юсов.

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Остання ракетна атака РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару. Загалом росіяни випустили 210 повітряних цілей - 120 ракет і 90 дронів. Українська Протиповітряна оборона знищила 144 повітряні цілі - 102 ракети і 42 безпілотники. Обстріл був одним з наймасованіших за декілька останніх місяців.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, реагуючи на масовану атаку Росії, зауважив, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для війни в Україні, а й для спільного майбутнього.

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