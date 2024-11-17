Ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками, заявив прем'єр-міністр Польщі.

Наступні тижні будуть вирішальними не тільки для війни в Україні, а й для спільного майбутнього, написав у X (Twitter) прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, реагуючи на масовану атаку Росії 17 листопада.

"Ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку всього Заходу для України. Наступні тижні будуть вирішальними не тільки для самої війни, а й для нашого майбутнього", - написав він.

Олаф Шольц телефонував Путіну - що повідомлялося

Нагадаємо, як писав УНІАН, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову.

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Президент України Володимир Зеленський назвав цей дзвінок Шольца "скринькою Пандори": "Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів". А ось прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо його підтримав, заявивши, що війна в Україні може закінчитися найближчими місяцями.

Атака Росії 17 листопада - важливе

Уночі та вранці 17 листопада війська РФ завдали по Україні масованого комбінованого удару, використовуючи ракети різних типів і ударні дрони.

За словами Зеленського, ціллю РФ була українська енергетична інфраструктура, повідомлялося про знеструмлені райони, постраждалі та жертви.

Зазначалося, що загалом росіяни випустили 210 повітряних цілей - 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО змогли знищити 144 повітряні цілі - 102 ракети та 42 БПЛА, зокрема 1 гіперзвукову корабельну ракету 3М22 "Циркон".

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