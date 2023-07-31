Окупанти намагаються збільшити виробництво ракет.

Росія намагається збільшити кількість ракет, за місяць виготовляє десятки "Калібрів". Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Росія як держава-терорист "розмовляє мовою терору". За його словами, президент Росії Володимир Путін на різноманітних заходах цинічно заявляє, що його режим готовий до мирних перемовин, а в цей же час готується наступний терористичний удар по цивільних об’єктах в Україні.

Юсов зазначив, що Росія на сьогодні не тільки має залишки ракет, але й налагодила їх виробництво, намагаються збільшити потужності.

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"Налагоджено виробництво нових [ракет] і вони працюють над тим, щоб пробувати його збільшувати. Якщо говорити про "Іскандери", то це значно меші обсяги, ніж "Калібрів". Фактично все, що зараз виробляється, все одразу і випускається російськими терористами по Україні", – наголосив Юсов.

Він зазначив, що Росія за місяць виготовляє десятки "Калібрів", тоді як з "Кинжалами" та "Іскандерами" ситуація для росіян гірша - їх випускають одиниці на місяць.

Раніше представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що Росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс", які використовуються для атак по Україні, а також відновила використання комплексів "Бастіон".

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомляв, що Росія вже використовувала модернізовану ракету Х-32, якає є модернізованою версією Х-22. Вона має більшу дальність і , ймовірно, точність є вищою, ніж у старої радянської, неточної руйнівної Х-22.

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