На полі бою знищили біля 7% від отриманої кількості танків Leopard 2.

За 13 тижнів контрнаступальної операції Україна втратила лише 5 танків Leopard 2. Загалом було передано 71 одиницю.

Про це пише Forbes. Зазначається, що усі танки були втрачені на півдні країни – на ділянці площею близько 65 квадратних кілометрів. За даними видання, сталося це між Малою Токмачкою та Роботиним.

Відомо, що принаймні 10 танків отримали різні ушкодження. Проте пошкоджені машини ремонтують на базах у Польщі та Німеччині, після чого вони повернуться на фронт.

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Не менш важливим є той факт, що майже кожен член екіпажу знищених Leopard 2 встиг врятуватися перш ніж танк згорів чи злетів на повітря. Йдеться про 20 осіб. Журналісти зазначили, що цьому сприяло і те, що виробники танків KMW і Rheinmetall встановили спеціальні баштові відсіки для своїх 120-міліметрових боєприпасів. Під час удару вони вибухають назовні, щоб не зачепити екіпаж.

"Враховуючи, що п’ять танків повністю виведені з ладу та 10 знаходяться на складах для ремонту, українські бригади все ще мають у своєму розпорядженні понад 50 діючих Leopard 2 із 71, поставлених у початковій партії. Нова партія з 14 Leopard 2A4, яка має прибути на початку наступного року, має компенсувати ці втрати", – наголошує видання.

Крім того, Україна має отримати 31 танк M-1 Abrams, броня яких краща, ніж у більшості Leopard 2.

"Але українці також отримають щонайменше 165 Leopard 1A5 німецького виробництва, які – на відміну від Leopard 2, Challenger 2 та M-1 – мають мінімальний бронезахист. Українські бригади не можуть розраховувати на те, що Leopard 1 зможуть застосовуватися так, як це було з Leopard 2", – резюмували журналісти.

Зброя для України: останні новини

Німеччина запропонувала Греції передати Україні сотню танків Leopard 1A5, які наразі перебувають в експлуатації. Натомість країна може отримати модернізовану бронетехніку.

Водночас видання WP пише, що Сполучені Штати розглядають можливість постачання Україні касетних снарядів для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Очікується, що вони матимуть більшу дальність, ніж ті касетні боєприпаси, які Штати передали раніше.

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