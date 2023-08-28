Натомість Греція може отримати модернізовану бронетехніку.

Греція може передати Україні 100 танків Leopard 1A5, які наразі перебувають в експлуатації. З такою пропозиціє до країни звернулася Німеччина.

Як пише грецьке видання Flight, натомість Греція може отримати модернізовану бронетехніку, а усі витрати з повного капітального ремонту техніки на грецьких підприємствах чи будь-де на вибір Греції візьме на себе Німеччина.

Зазначається, що в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів. При чому їх буде рівно стільки ж, скільки танків, що країна передасть Україні. Нова техніка також буде обладнана тепловізорами, які використовуються на Leopard 2, та отримає додаткову броню.

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За це Німеччина вимагає передати Україні справні танки Leopard 1A5.

Зброя для України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна може почати використовувати винищувачі F-16 вже навесні 2024 року. Він наголосив, що перед цим Україна має підготувати відповідну інфраструктуру, а пілоти – завершити підготовку.

Водночас ЗМІ повідомляють, що США планують постачати Україні касетні снаряди для РСЗВ. Вони матимуть більшу дальність ураження, порівняно з тими снарядами, що Україна отримала кілька тижнів тому.

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