Найбільший ризик для словацької оборонної промисловості становлять парламентські вибори, що відбудуться у вересні.

Ключові оборонні компанії Словаччини збільшили свій прибуток в чотири рази в минулому році в порівнянні з попереднім роком. Компанії підтвердили, що їхні хороші результати були пов'язані з війною в Україні.

Про це пише EurActiv. Згідно з аналізом прибутку цих компаній, обсяг продажів 17 найважливіших збройових підприємств Словаччини в минулому році збільшився на 51%, з 262 до 396 млн євро.

Прибуток цих компаній виріс ще значніше: сукупні значення збільшилися в чотири рази, з 11 млн євро до 49 млн євро. Це означає, що минулого року бізнес став набагато прибутковішим, ніж будь-коли раніше.

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"Продукція словацької оборонної промисловості має свою якість, а її конкурентоспроможність на міжнародному ринку постійно підвищується, навіть за сприяння та підтримки словацького Міністерства оборони", - заявив держсекретар відомства Маріан Майєр.

У своїх річних звітах кілька збройових компаній підтверджують, що їх видатні результати були досягнуті через підвищений інтерес до зброї після нападу Росії на Україну.

Заводи з виробництва боєприпасів, подібні заводу в Новаках, були дуже успішними через зростання попиту на боєприпаси в Україні. Те ж саме можна сказати і про державне збройове підприємство Konštrukta-Defence, яке забезпечує збірку словацьких самохідних гаубиць Zuzana 2, дислокованих в Україні. Воно також є генеральним підрядником на поставку машин Patria 8x8 для словацької армії.

Словацькі заводи з виробництва боєприпасів відвідав комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час свого оборонного туру в березні, коли він заявив, що був "дуже вражений" "залізним" планом по збільшенню виробництва боєприпасів в два або три рази.

На думку аналітиків, найбільший ризик для словацької оборонної промисловості становлять парламентські вибори, що відбудуться у вересні.

Якщо Міноборони очолить кандидат від відносно проросійських партій, які сьогодні лідирують в соцопитуваннях, вони цілком можуть змінити керівництво держкомпаній, а згодом і зовсім припинити співпрацю з Україною.

Підтримка України Словаччиною під загрозою - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Словаччини Зузанна Чапутова заявила про велику кількість російської дезінформації в країні. Це стає причиною поляризації суспільства і може призвести до скорочення підтримки України. Вона застерегла, що після парламентських виборів цієї осені в разі перемоги партії "Смер" зовнішня політика в країні може стати схожою на політику Угорщини.

У самій партії "Смер" визнали, що українці "мають право захищати себе", але в той же час заявили про небажання надавати Україні військову допомогу, "тому, що в Словаччині не залишилося військової техніки".

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