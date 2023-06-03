Після парламентських виборів зовнішня політика в країні може стати схожою на політику Угорщини, застерегла Чапутова.

Президент Словаччини Зузанна Чапутова заявляє про велику кількість російської дезінформації в країні, що призводить до поляризації суспільства і може віддалити країну від ЄС і НАТО, а також призвести до скорочення підтримки України, повідомляє Politico.

Чапутова застерегла, що в разі перемоги на парламентських виборах цієї осені "Смер" - популістської партії колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, Словаччина стане схожа на Угорщину в спрямованості своєї політики.

"Якщо популістські партії очолять уряд восени цього року, це буде більше схоже на зовнішню політику Віктора Орбана", - застерегла Чапутова.

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Вона зазначила, що велика кількість роосійської дезінформації в країні призводить до розколу суспільства. Неоднозначне ставлення словаків до війни в Україні підтверджується і соцопитуваннями. Згідно з останнім з них, тільки 40% словаків вважають, що Росія несе основну відповідальність за війну в Україні, в порівнянні, наприклад, з 85% в Польщі.

Водночас, у самій партії "Смер" назвали такі заяви наклепом. Там зазначили, що політична партія повністю підтримує членство Словаччини в ЄС і НАТО.

Відносно позиції "Смер" щодо України в партії визнали, що українці "мають право захищати себе", але водночас закликали до припинення вогню та мирного процесу. Також в "Смер" заявили про небажання надавати Україні військову допомогу, "тому, що в Словаччині не залишилося військової техніки".

Словаччина і війна в Україні

Словаччина надає Україні всебічну підтримку і допомогу. Раніше країна передала Україні 13 винищувачів МіГ-29. Крім того, Словаччина заявляла про намір збільшити виробництво 155-мм снарядів у 5 разів, до 15 тисяч на рік, для допомоги Україні.

Водночас, згідно з соцопитуваннями, населення країни вважає, що біженці з України погіршують ситуацію в країні.Також соцопитування показало, що до російських іммігрантів словаки відносяться краще, ніж до українських.

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