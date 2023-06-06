Він називає агресивну війну РФ "визвольною місією".

Екс-міністра юстиції Словаччини Штефана Харабіна судитимуть за підтримку вторгнення Російської Федерації на територію України.

Про це пише видання Dennik N з посиланням на прокуратуру. У лютому минулого року Харабін публічно підтримав рішення Путіна почати повномасштабну війну проти України. "Я вчинив би точно так само, як Путін у зв'язку з подіями в Україні", - написав він.

1 червня спецальна прокуратура пред'явила йому звинувачення в скоєнні злочину "наклепу і схвалення злочину". Якщо його провина буде доведена, колишньому міністру загрожує до трьох років позбавлення волі.

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"Я пишаюся заявою, яку я написав, І я повторю її в будь-який час. Безперечно, що Путін і Російська Федерація діяли відповідно до міжнародного права. Він не може бути агресором", - цитують Харабіна журналісти.

Інші заяви Харабіна про війну

Коментуючи звинувачення, колишній міністр юстиції в коментарі neČT24 сказав, що в Україні проходить "спецоперація проти українських фашистів".

Він назвав агресивну війну РФ "визвольною місією в напрямку денацифікації".

"Росія ніколи не починає війни. Війни, які Росія веде, завжди закінчуються тільки в центрі агресора. Я пишаюся цим і повторю це в будь-який час, якщо буде потрібно", - заявив Харабін.

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