Боєприпаси візьмуть з арсеналів Бундесверу.

Німеччина передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів. Це має статися найближчими днями.

Про це розповів в інтерв'ю DW глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ. Зазначається, що снаряди візьмуть з арсеналів Бундесверу.

Фройдінґ зазначив, що у Німеччині вирішили постачати боєприпаси Україні в три етапи, і ця поставка буде виконана в рамках першого з них. Водночас на другому етапі Німеччина вирішила підтримати ініціативу Чехії з закупівлі снарядів для України. Берлін візьме на себе витрати на придбання 180 тисяч снарядів – вони мають бути передані Києву у другій половині 2024 року.

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"На довгострокову перспективу, на додаток до плану Чехії, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з четвертого кварталу. З якою саме країною укладено угоду, Фройдінґ поки відмовився відповідати", – йдеться у матеріалі.

Водночас, на думку Фройдінґа, більше за все Україна зараз потребує артилерійський снарядів, боєприпасів та ракет для сучасних систем ППО, а також броньованих бойових машин.

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Уряд Польщі подвоїв свої зобов'язання в рамках очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. При цьому він не уточнив, про яку суму йдеться.

Крім того, стало відомо, що до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України за межами ЄС приєдналася ще одна країна. Кошти на це виділить Словенія.

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